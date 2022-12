Zijn dagen in Nederland lijken geteld, maar in Europa is Rutte juist machtig

Rutte is machtig, invloedrijk, maar dat betekent niet dat hij in de EU voorop loopt. Rutte reageert vooral, constateert Segers. "Zijn rol is heel erg van oliemannetje en dat is vaak gekoppeld aan reactie. Dus er moet eerst een soort crisis zijn en dan komt Nederland in het spel. Je hebt ook een andere manier van het maximaliseren van je invloed, door op de troepen vooruit te lopen."

Met zijn 'standing' zou Rutte dat best kunnen doen, zegt Segers. "Ook in de dossiers over de Oekraïne-oorlog zie je dat Nederland vaak als laatste komt. Bijvoorbeeld het discussiepunt over uitbreiding richting Oekraïne. Daar liep Nederland helemaal in de achterhoede, terwijl dat een mogelijkheid was geweest om meer te leiden en te sturen."

Einde tijdperk Rutte?

Met een record op zak, dalende populariteit in eigen land en een uitstekende internationale positie wordt in Den Haag al langer gespeculeerd over een einde aan het tijdperk Rutte. "Of hij nu voor de volgende verkiezingen of na de volgende verkiezingen gaat, op een gegeven moment zal hij toch moeten weggaan", zegt politicoloog Louwerse. "Daar zullen ze vast in de VVD nu over nadenken."

Rutte zelf heeft inmiddels een standaardantwoord op de vraag. Hij grapt dat hij 'halverwege' is. Dat herhaalde hij recent nog, in een eindejaarsinterview bij NU.nl. Ook ontkende hij opnieuw een Brusselse topfunctie te ambiëren.

Rutte is de afgelopen jaren meerdere keren genoemd voor een internationale topfunctie. Volgens insiders had hij zonder veel moeite voorzitter van de Europese Raad kunnen worden. Die baan ging uiteindelijk naar een andere liberale premier, de Belg Charles Michel.

"Hij voelt zich goed thuis op het Europese toneel, kan goed manoeuvreren", zegt Segers. "Als hij ooit van gedachten verandert, dan zijn er meerdere opties in het Brusselse."