Kan ik het ook krijgen? En vijf andere vragen over het RS-virus

1. Wat zijn de symptomen van het RS-virus?

Bij het RS-virus krijgen kinderen in de meeste gevallen gewone verkoudheidsklachten, legt woordvoerder Harald Wychgel van het RIVM uit. "Dan gaat het met name om gewone neusverkoudheid en hoesten. Sommige kinderen krijgen ook koorts of oorpijn."

Meestal is het RS-virus niet te onderscheiden van een normale verkoudheid. Je kunt niet zelf testen of het om RS gaat, dat gebeurt alleen in het ziekenhuis bij kinderen die slecht reageren op het virus.