'Barones Beha' onder vuur: Britten hebben hun eigen mondkapjesdeal

Wie is Michelle Mone?

Michelle Mone werd in 1971 in Glasgow geboren als Michelle Allen. Al jong trouwde ze met zakenman Michael Mone en samen met hem richtte ze een lingeriebedrijf op. Ze had succes met een push-upbeha die ook nog eens lekker zat, ze claimde dat die werd gedragen door Julia Roberts in de film Erin Brockovic (de filmmakers ontkennen dat). Ze verkocht het bedrijf en stortte zich op afslankpillen die volgens critici nep waren.

Ze was inmiddels gescheiden. Samen met haar nieuwe vriend Doug Barrowman begon ze een ander avontuur, een onroerendgoedproject in Dubai dat een zachte dood stierf.

In 2015 werd ze door toenmalig premier Cameron voorgedragen voor het Hogerhuis. Mogelijk dat Cameron haar beloonde voor haar verzet tegen de Schotse onafhankelijkheid. Sindsdien is ze barones. Vanwege haar lingerieverleden wordt ze nu ook wel barones Bra genoemd, 'barones beha'. Echt actief was ze overigens niet in het Hogerhuis, ze kwam maar weinig opdagen.