In een woning in het Limburgse Brunssum is gisteravond een persoon om het leven gekomen, maakt de politie bekend. Drie andere mensen raakten gewond.

De drie gewonden zijn met nog onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis en worden daar verder behandeld. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De schietpartij vond plaats aan de Koolhofstraat rond 22.15 uur.