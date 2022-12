Niet praten, niet douchen, weinig eten: 'heropvoedingskampen' in VS onder vuur

"Er was geen douche en ook geen wc. We waren zo vaak ziek dat we grapten dat het onderdeel was van de heropvoeding. We hadden weinig en vooral rauw eten. Sowieso geen groentes. We wandelden de hele dag. De kortste wandeling die ik daar ooit maakte was 6 kilometer. De langste duurde 24 uur. We hadden weinig water, dus we moesten goed opletten dat we niet te veel gebruikten. Als iemand niets meer had, deelden we met elkaar."

40.000 euro betaald

De Troubled Teen Industry is een miljardenindustrie. Er zijn tussen de vijf- en tienduizend instellingen in de VS die tussen de 150.000 en 200.000 tieners behandelen. De therapieën zijn ontzettend duur. De moeder van Kendee betaalde 40.000 dollar voor de therapie van haar dochter. De kampen krijgen daarnaast subsidie van de staat, zo'n 23 miljard dollar gaat elk jaar naar de gehele industrie. Er zijn instellingen die miljoenen winst per jaar draaien.