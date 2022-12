Irritatie en verbazing in regeringscoalitie over D66

Ook de kritiek van De Groot op plannen van ChristenUnie-minister Piet Adema van Landbouw valt verkeerd. In een radio-interview gaf De Groot een 'dikke onvoldoende' aan minister Adema. De brief over een landbouwakkoord met de boeren noemde de D66'er 'heel teleurstellend'. Er was 'nul gepresteerd' en Adema was niet beter dan zijn voorganger Henk Staghouwer, die in september opstapte.

De persoonlijke kritiek schiet meerdere coalitiepartners in het verkeerde keelgat. De Groot zat bij het coalitieoverleg over de brief. "Hij heeft over al die plannen meegepraat, en dan de minister zo afvallen? Dan moet je een vent zijn en even een motie van wantrouwen indienen", aldus een betrokkene.

Opmerkingen Paternotte

Wat ook kwaad bloed zet, zijn de opmerkingen van D66-fractievoorzitter Jan Paternotte over het mogelijk verbieden van politieke partijen. Paternotte doelt op Forum voor Democratie. Andere coalitiefracties voelen zich klemgezet door Paternottes voorstel op dit bijzonder gevoelige thema. Men had juist in een overleg bredere zorgen gedeeld over bedreigingen voor de democratie.

Een ingewijde: "En dan maakt Paternotte even een vluggertje in de media om net te doen alsof hij de enige is die zich zorgen maakt. Zo ga je niet met elkaar om. Daar was niet alleen binnen de coalitie chagrijn over, maar ook bij oppositiepartijen."

Schiphol

Een ander akkefietje: de coalitie had afspraken gemaakt over een motie over het opkopen van boerenbedrijven door Schiphol. Een motie van linkse partijen wilde het opkopen méteen stoppen. Maar Schiphol deed niets illegaals, vond de minister. De coalitiepartijen hadden elkaar laten weten hoe ze zouden stemmen. CDA en CU voor de motie, VVD en D66 tegen. De motie zou worden verworpen. Maar D66 switchte last minute. De motie haalde het toch. Coalitiepartners werden volledig verrast. "D66 laat een minuut van tevoren weten ook voor te zullen stemmen, waardoor de VVD alleen staat. Dat deugt niet", vertelt een hoge coalitiebron.