Kabinet stuurt niemand naar kwartfinale WK tegen Argentinië

Het kabinet hield nog de mogelijkheid open, mocht de Argentijnse regering toch een afvaardiging sturen. Maar voor zover bekend stuurt Buenos Aires geen afvaardiging naar de wedstrijd, zo valt te horen in Den Haag.

Helder droeg een speldje

Er is tot nu toe een Nederlandse minister naar het WK in Qatar afgereisd. Sportminister Conny Helder was vorige week bij de wedstrijd tussen Oranje en Qatar. Het leidde tot kritiek, want Helder droeg geen OneLove-band. Dat is een symbolische boodschap tegen alle vormen van uitsluiting. De ministers van België en Duitsland droegen die band wel, maar Helder koos samen met de KNVB voor een klein OneLove-speldje. Daarnaast droeg ze een oranje sjaal met de tekst 'Never mind'.