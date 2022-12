Bijzonder kerstpakket: alle boodschappen betaald door de baas

De werknemers kregen het nieuwtje te horen op de dag dat Sinterklaas bij ze op bezoek kwam in het pand. Het gaat overigens niet alleen om boodschappen uit een supermarkt: ook etenswaren van de bakker en slager worden vergoed. De werknemers mogen alle bonnetjes in een gouden envelop stoppen en deze worden vervolgens allemaal gedeclareerd.

December dure maand

Salesmanager Sjoerd van Nieuwenhuijzen werkt al zevenenhalf jaar bij het bedrijf. Hij vertelt dat het nieuws even moest landen voordat het besef kwam. "Normaal gesproken is december al een dure maand. Je geeft dan al veel geld uit aan cadeaus, maar hierdoor houd je juist weer extra veel geld over."

Of je nu bier, champagne, sigaretten of duur vlees haalt: het kan allemaal. Doordat er geen regels aan verbonden zijn over hoeveel geld er uitgegeven wordt en wát er gekocht wordt, laat het bedrijf zijn vertrouwen in de werknemers zien. Dat loont, vindt Van Nieuwenhuijzen. "Het geeft toch een extra motivatie in je werk. Het is ook niet dat je nu veel meer gaat halen dan normaal. Maar hierdoor kan je misschien wel een keer een extra product kopen, aangezien het niet uit je eigen portemonnee komt."