Ouders weigeren operatie baby vanwege gevaccineerd bloed

De interim-directeur van de gezondheidsdienst in Nieuw-Zeeland, Te Whatu Ora, stelt in een statement dat het voor ouders moeilijk is om een beslissing te maken over de zorg van een ziek kind. In het belang van het kind is de gezondheidsdienst daarom naar de rechter gestapt om de voogdij te ontnemen van de ouders, zodat er toestemming gegeven kan worden voor het gebruik van gedoneerd bloed.