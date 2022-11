Nieuwe kernwapens naar Nederland: Kamer wil meer informatie en 'fundamenteel debat'

Regeringspartij D66 steunt de SP-motie. "Zolang we kernwapens nodig hebben, is het belangrijk dat we mensen hier zo goed mogelijk over informeren", zegt D66-Kamerlid Alexander Hammelburg. "Dit kent natuurlijk wel grenzen, want we moeten voorkomen dat onze vijanden te veel voordeel halen uit die informatie."

'Publiek geheim'

De aanwezigheid van de kernwapens was jarenlang een publiek geheim, maar is inmiddels op verschillende manieren uitgelekt en bevestigd. In gelekte documenten die door Wikileaks in 2010 op internet werden geplaatst, bevestigt een Amerikaanse diplomaat de aanwezigheid van de kernwapens. In 2013 lieten oud-premiers Ruud Lubbers en Dries van Agt weten dat de atoombommen op Volkel liggen.

In 2019 bevestigde een uitgelekt NAVO-document de aanwezigheid van kernwapens in het Europese NAVO-gebied. Niet alleen in het Nederlandse Volkel, maar ook in België, Duitsland, Italië en Turkije liggen ze opgeslagen.