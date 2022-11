'Explosieve' groei aanmeldingen Voedselbank, vooral door jongeren

Tegelijkertijd is er ook de andere kant van de medaille. Het aantal mensen dat zich heeft aangemeld voor de Voedselbank blijft groeien. Het verschilt per regio, maar de stijging is gemiddeld 30 procent vanaf januari dit jaar, volgens Wijnbelt. "We helpen elke week ongeveer 125.000 mensen. Dat zijn heel veel mensen."

Ook mensen met modaal inkomen

De verwachting van Wijnbelt was eerst dat het aantal mensen exponentieel zou blijven stijgen, als de overheid geen maatregelen had genomen om de hoge inflatie en energieprijzen tegen te gaan. "Mensen met een modaal inkomen kloppen ook bij ons aan. Dat is ook niet gek als je eerst bijvoorbeeld 150 euro in de maand betaalde voor je energierekening en dit bedrag opeens naar 700 euro stijgt."