Kabinet zet in op honderdduizenden woningen voor ouderen

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven zij dat er nu ongeveer 800.000 mensen 80 jaar of ouder zijn. In 2040, over 17 jaar al, is dat aantal verdubbeld tot 1,6 miljoen. En die ouderen hebben speciale woningen nodig. Op die manier kunnen de 'ouderen van morgen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen'.

Die ouderen zijn mensen die nu 65 jaar zijn. "Dit is een leeftijd waarop de meeste mensen vitaal zijn en een stap in hun wooncarrière kunnen maken. Het is tevens een leeftijd waarop het verstandig is na te denken over het wonen over tien of twintig jaar, wanneer de vitaliteit waarschijnlijk minder zal zijn."

Verhuisketen

Helder en De Jonge schrijven dat het grote voordeel is dat er 'een hele verhuisketen' op gang komt. "Als een oudere een eengezinswoning achterlaat, kan een jong gezin daar naartoe verhuizen. Zij maken op hun beurt een passende woning voor een starter vrij. Zo leidt een verhuizing van een ouder iemand gemiddeld tot bijna drie verhuizingen."

En dat is meer dan bij een gewone verhuizing. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld genomen de bouw van een kleine eengezinswoning tot 2,4 verhuizingen leidt.