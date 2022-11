Kabinet: 3000 piekbelasters krijgen eenmalig aanbod

Dat bevestigen bronnen aan RTL Nieuws na berichtgeving van het Algemeen Dagblad en De Telegraaf.

'Superplus-regeling'

Het aanbod tot 120 procent van de marktwaarde is eenmalig, benadrukken ingewijden. Deze 'superplus-regeling' geldt voor boeren, maar ook bedrijven die veel stikstof uitstoten, zoals zware industrie. Dit wordt een 'offer they can't refuse', is de boodschap van het kabinet in de concept-brief.