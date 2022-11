Brede golf stakingen en acties komen eraan: wie, wat en waarom?

Ook in buitenland

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen is de afgelopen tijd een reeks van stakingen geweest. In zowel Frankrijk als Engeland waren er stakingen in het openbaar vervoer en volgende week gaat winkelpersoneel van Zara tijdens Black Friday staken in de Spaanse regio’s Galicië en Baskenland.

Een deel van het grondpersoneel op vliegveld Heathrow in Londen gaat vandaag, morgen en zondag staken. Ze willen meer loon van hun werkgever Menzies. De staking van zo'n 350 werknemers gaat volgens de Engelse vakbond Unite tot verstoringen leiden op de belangrijkste Britse luchthaven.

In al deze landen wordt net als in Nederland de zeer hoge inflatie als hoofdreden gezien voor de ontevredenheid bij de werknemers, waar de werkgevers volgens hen de lonen niet evenredig mee laten stijgen.