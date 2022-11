Minderjarige broers veroordeeld voor doodsteken Tim van der Steen (15)

De oudste broer is volgens het volwassenenstrafrecht veroordeeld. Dat is heel uitzonderlijk, maar de rechter deed dit om tbs op te kunnen leggen. Bij hele ernstige misdrijven mag dit op deze manier. Het Openbaar Ministerie (OM) had erom gevraagd.

Na drie dagen overleden

Op 9 januari werd de tiener Tim van der Steen zwaargewond – met meerdere steekwonden – gevonden in zijn woonplaats Middelburg. Drie dagen later overleed de jongen in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Tim zou de oudste broer vijftig euro verschuldigd zijn geweest, maar dat steeds niet terugbetaald hebben. Toen de jongste broer hiervan hoorde, zei hij meerdere keren dat hij Tim dood wilde maken, staat in het vonnis van de rechter.