Gasprijzen dalen, tarieven bij Vattenfall stijgen: dit is waarom

Jilles van den Beukel, energie-expert bij The Hague Centre for Strategic Studies, legt uit: "Wat Vattenfall komende winter gaat leveren, hebben ze heel geleidelijk ingekocht. Wat ze gaan rekenen aan hun klanten, is dus gebaseerd op een gemiddelde inkoopprijs over een langere tijd."

Had erger gekund

De piek rondom het vullen van de gasvoorraden – het absolute hoogtepunt was in augustus – drukt zwaar op dat gemiddelde. Maar het had nog erger gekund: "Als die enorme stijging na augustus had doorgezet, had de stijging voor de klanten per 1 januari ongetwijfeld nog hoger uitgepakt."

Energiemarktdeskundige Gerben Hieminga van ING spreekt van een markt op z'n kop: "Normaal liggen de prijzen hoger als het koud is. Afgelopen seizoen schoot de prijs juist tijdens het vullen, in de warmste maanden, omhoog. Als er de komende winters helemaal geen gas meer komt vanuit Rusland, kan dat een blijvend beeld zijn, hogere prijzen in de vulmaanden."