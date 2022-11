NAVO: Oekraïne niet dwingen tot onderhandelingen

Oekraïne mag zelf bepalen of en wanneer ze met Rusland gaan onderhandelen over vrede. Dat zegt NAVO-baas Jens Stoltenberg bij een bezoek aan Den Haag. Ook de Nederlandse regering wil Oekraïne niet dwingen. "De meeste oorlogen eindigen aan de onderhandelingstafel, maar dat is aan Oekraïne zelf", zegt defensieminister Ollongren.

Stoltenberg sprak met de ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Kajsa Ollongren (Defensie) over onder meer de situatie in Oekraïne. Vorige week is de zuidelijke stad Cherson bevrijd door Oekraïne. "Oekraïne heeft nu de overhand, maar het is nog niet voorbij", zegt Ollongren. Ze noemt de overwinning in Cherson 'betekenisvol'. Winter Volgens Stoltenberg en de Nederlandse ministers breekt nu een zeer lastige fase in de oorlog aan. Rusland probeert de winter voor de Oekraïense bevolking zo zwaar mogelijk te maken door vitale infrastructuur te bombarderen. "Poetins doel is om Oekraïne donker en koud achter te laten deze winter", aldus Stoltenberg. Steun Nederland heeft tot dusver in totaal 1,5 miljard euro uitgetrokken om Oekraïne te helpen de Russische invasie het hoofd te bieden. Nederland gaat door met de steun, was de boodschap van Hoekstra en Ollongren. Samen met de Verenigde Staten worden tanks in Tsjechië opgeknapt. Veel Westerse landen, ook NAVO-landen, sturen wel wapens naar Oekraïne, maar dat loopt officieel niet via het NAVO-bondgenootschap. Wel geeft Nederland een financiële bijdrage aan een speciaal NAVO-fonds worden extra winterondersteuning zoals kleding en EHBO-kisten geleverd. zogenoemde 'drone-jammers', systemen om drones te verstoren. Zelenski spreekt inwoners toe in bevrijd Cherson Bekijk deze video op RTL XL