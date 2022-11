OM over uitspraken Van Meijeren: 'Gaan kijken of het strafbaar is'

Laatstgenoemde schrijft op Twitter: "Suggereren dat mensen naar het parlement moeten trekken tot de regering weg is, is onacceptabel. Speculeren over mogelijk geweld is bloedlink."

In een tweede bericht voegt ze nog toe: "Wel of geen strafrechtelijke stappen is een overweging van het OM, niet van mij als minister. Het is wel aan ons allen om onze stem te laten horen en zo onze democratie te beschermen."

Verwerpelijk

Premier Rutte laat op hetzelfde platform ook van zich horen. Hij schrijft: "Een Kamerlid heeft vandaag gespeculeerd over het verstoren van ons democratische proces. Dat is verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk. De Tweede Kamer is het hart van onze democratie, ons kostbaarste politieke bezit."