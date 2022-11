Uitspraak MH17-proces nadert: 'Laat zich erg lastig voorspellen'

Wie herinnert zich niet de indringende beelden vanuit Oekraïne, vlak nadat daar een toestel vol onschuldige burgers uit de lucht werd geschoten? Of de vele kisten met lichaamsdelen van slachtoffers, die in de periode erna aankwamen op Eindhoven Airport. Het is ruim acht jaar geleden, maar staat in het collectieve geheugen gegrift.

Het verdriet bij de nabestaanden is nog altijd enorm, werd tijdens de strafzaak wel duidelijk.

'Ik wil het zien, horen, voelen'

"Kom maar op, ik lust jullie rauw." Dat schreef Ria van der Steen in maart 2020, vlak voordat het MH17-proces begon. Zij verloor haar vader en stiefmoeder. Die zaten op 17 juli 2014 aan boord van het vliegtuig van Malaysia Airlines, dat onderweg was van Amsterdam naar Kuala Lumpur.

Over het omvangrijke en ingewikkelde strafproces schreef Ria columns voor RTL Nieuws. "Ik weet niet goed wat ik verwacht", schreef ze ruim 2,5 jaar geleden toen de zaak begon.

Wat ze wel zeker wist, was dat ze alles op de voet wilde volgen: "Ik wil er gewoon zijn. In tegenstelling tot sommige familieleden die het niet aankunnen. Dat heb ik gehoord van andere nabestaanden. Sommigen willen liever op een afstand meekijken en weg kunnen lopen als het te veel wordt. Ik dus niet! Ik wil het zién, hóren, vóelen. Soort van: kom maar op, ik lust jullie rauw. Wat het ook is!"

In onderstaande video geeft Ria aan wel spanning te voelen: