Twee agenten neergestoken in Brussel, mogelijk terreur

Ook minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken plaatste een tweet, waarin ze haar medeleven betuigde. Verder schreef zij: "Ik volg de situatie van kortbij op en sta in nauw contact met de burgemeester, de korpschef en de veiligheidsdiensten. Dit geweld tegen onze mensen is onaanvaardbaar."

Gedreigd met 'agenten vermoorden'

De dader zou volgens mediaberichten in been en buik geraakt zijn en naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Over hem schrijven de Belgische kranten – onder meer De Morgen – dat hij zich eerder op de dag verward had gemeld bij een politiebureau in Evere. Daar zou hij hebben geroepen dat hij agenten ging vermoorden. Hij zou illegaal in België zijn.

De politie zou onderzoeken of er een link met terrorisme is. Volgens getuigen zou de dader "Allahu Akbar" (God is de grootste) hebben geroepen. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen of ontkennen.