Grens is bereikt: inspecties eisen direct ingrijpen bij jeugdgevangenissen

In een JJI worden jongeren geplaatst (tot 23 jaar) die van een delict worden verdacht of daarvoor zijn veroordeeld. "Doel is te voorkomen dat de jongeren weer in de fout gaan als ze later vrij zijn."

Daarom zeggen de inspecties: "Ze moeten in een veilige omgeving intensieve begeleiding krijgen via passende behandeling, scholing en opvoeding."

Op adem komen

Tot slot zou de minister het budget voor de JJI's niet moeten verlagen, mocht de bezetting tijdelijk lager zijn. "De overvraagde inrichtingen hebben juist ruimte nodig om op adem te komen."