58 kinderen ontvoerd door ouder tijdens zomervakantie

Meestal de moeder

Polen, Turkije, België, Rusland en Spanje zijn meestal de bestemmingen van de ontvoeringen vanuit Nederland. De meeste ontvoeringen naar Nederland kwamen uit Spanje, Duitsland en België.

Volgens het CIKO is in 89 procent van de gevallen de moeder de ontvoerende ouder. "Verklaarbaar", zegt Çörüz, "want in veel gevallen is de moeder de verzorgende ouder."