Nederlands vrachtschip betrokken bij illegaal wapentransport Libië

In een korte reactie laten de rederijen weten dat de bemanning noch de eigenaars na het aantreffen van de pantservoertuigen beboet of vervolgd zijn door de Europese autoriteiten. Het schip zou over de benodigde documentatie en vergunningen beschikt hebben. Vertom en Shipping Company Groningen willen niet zeggen wie de opdrachtgever was van de gesanctioneerde vracht of waar die aan boord gekomen is.

De MV Meerdijk is inmiddels weer op volle zee om een lading vracht naar Groot-Brittannië te brengen.