Telefoon achter het stuur? Kom maar hier met dat rijbewijs, zeggen de Belgen

Niet alleen wordt het rijbewijs afgepakt, ook moeten overtreders voor de rechter verschijnen.

Het Openbaar Ministerie in de Belgisch-Limburgse hoofdstad Hasselt maakte het nieuws over de controle-actie - die volgende week maandag begint en tot en met zondag duurt - vandaag bekend. De motivatie: "Afleiding door gsm-gebruik achter het stuur is één van de killers in het verkeer."

Per jaar 50 doden

Volgens studies is er in 8 procent van de dodelijke ongevallen in België sprake van gsm-gebruik, schrijft het parket verder. "Vertaald naar slachtoffers betekent dat 50 doden en 4500 gewonden per jaar."