Energiesteun voor kleine ondernemers fors uitgebreid

Het is onhandig dat deze fout is gemaakt, zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers. "Tegelijk moest de regeling met stoom en kokend water bedacht worden, dus heel vreemd is het niet dat er dan iets misgaat. Een deel van de ondernemers die eerst niet in aanmerking kwamen, kunnen nu in ieder geval gerust zijn dat ze alsnog geld krijgen."

Een van die ondernemers is bakker Kees Boonzaaijer. Hij is 10 tot 11 procent van zijn omzet kwijt aan energiekosten. In de eerste instantie viel hij dus buiten de boot. Hij verhoogde de afgelopen tijd drie keer zijn prijzen, onder andere vanwege de energiekosten. "Dit is wel lekker, een beetje gecompenseerd worden."

Het VVD-Kamerlid Hawre Rahimi is blij dat het kabinet heeft willen luisteren naar de kritiek van de ondernemers. "Dat is mooi nieuws. Meer bakkers, slagers en andere hardwerkende ondernemers vallen nu onder de regeling", zegt hij. Ook zijn D66-collega Romke de Jong is verheugd: "Zo komen ondernemers de winter door."

Tuinders ook meer geld

Met de TEK krijgen ondernemers de helft van de energiekostenstijging boven een bepaalde drempel vergoed. Voor gas is dat 1,19 euro per kuub; voor elektriciteit 35 eurocent per kilowattuur. Daarbij geldt een maximum steunbedrag van 160.000 euro.

Ook landbouwbedrijven zoals tuinders vallen onder de regeling. Voor hen gold vanwege Europese regels een lager maximum bedrag per onderneming van 62.000 euro. Die regels zijn versoepeld door de Europese Commissie, waardoor zij nu ook recht hebben op maximaal 160.000 euro.