In Amerika is iemand 2 miljard (!) rijker, met een lot van 2 dollar

De hoofdprijs is extreem hoog omdat de jackpot al sinds 3 augustus niet meer was gevallen. De kans om de jackpot te winnen, bedroeg volgens de organisatie 1 op de 292,2 miljoen. Meedoen was niet duur; een lot kostte 2 dollar (omgerekend ongeveer 2 euro).

Eén winnaar

Er was één winnaar die alle zes nummers goed had geraden. De winnende nummers waren 10-33-41-47-56 en de Powerball was 10. Wie er uiteindelijk vandoor ging met de prijs van 2.040.000.000 dollar is niet bekendgemaakt. Wel is bekend dat het lot is verkocht in de plaats Altadena, dat boven Los Angeles ligt.

De winnaar kan het geld in gedeeltes laten uitkeren of ervoor kiezen om één groot bedrag te ontvangen. In dat laatste geval is het minder en gaat het om bijna 1 miljard dollar. Powerball-winnaars kiezen meestal voor de eenmalige uitbetaling.