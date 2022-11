Politie pakt illegale vuurwerkhandel aan: 350.000 kilo in beslag genomen

Na twee jaar onderzoek heeft de politie grootschalige en illegale handel in zwaar vuurwerk in beeld gebracht en ontmanteld. Gedurende het onderzoek is 350.000 kilo aan vuurwerk in Duitsland ontdekt en in beslag genomen.

Rechercheteams van politie Oost-Nederland, Midden-Nederland en de Duitse politie hebben met elkaar samengewerkt. Ze ontdekten hoe zwaar illegaal vuurwerk vanuit landen als Polen, Italië en China via Duitsland naar Nederland is getransporteerd. Er zijn tien verdachten aangehouden en meer arrestaties worden niet uitgesloten. In oktober 2020 werd een grootschalig onderzoek gestart naar de handel in illegaal vuurwerk. Aanleiding hiervoor bestond uit binnengekomen informatie en ontcijferde Encrochat-gesprekken. Opblazen van geldautomaten De politie zegt dat ze steeds vaker zien dat levensgevaarlijk vuurwerk ingezet wordt als geweldsmiddel bij bijvoorbeeld ongeregeldheden. Maar ook als explosief bij conflicten in het criminele circuit of het opblazen van geldautomaten, met name in Duitsland. Erik Kooijker van de Landelijke Eenheid zegt dat het niet meer over onschuldig vuurwerk gaat. "Wanneer massa-explosief materiaal in een woonwijk tot ontploffing komt, zijn de gevolgen niet te overzien. Zelfs een relatief kleine hoeveelheid kan leiden tot slachtoffers en grote schade." Lees ook: Politie: criminelen gebruiken steeds vaker explosieven De afgelopen weken zijn in totaal tien verdachten aangehouden. Drie van hen, inwoners van Nieuwegein van 27, 31 en 34 jaar oud, worden gezien als hoofdverdachten. Zij zijn op 17 oktober aangehouden en voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ze zitten nog vast. Meerdere doorzoekingen De andere verdachten hebben vermoedelijk een rol gespeeld bij de uitvoering. Zij zorgden bijvoorbeeld voor het transport, opslag of contact met afnemers. In Duitsland zijn in totaal zeven opslagplaatsen met illegaal vuurwerk ontdekt. Het vuurwerk lag opgeslagen in leegstaande bunkers, boerenschuren, bedrijfslocaties en containers. Deze opslagplaatsen voldeden in geen enkel geval aan de veiligheidseisen. Lees ook: Hier een verbod, daar weer niet: politiebonden vrezen vuurwerktoerisme In totaal is 350.000 kilo zwaar illegaal vuurwerk, met een handelswaarde van enkele miljoenen euro’s, aangetroffen en in beslag genomen. Ook is cash geld gevonden. Het illegale vuurwerk wordt vernietigd.