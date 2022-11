Wangedrag voetballers kan kinderen beïnvloeden: 'Geweld niet normaliseren'

Welk invloed het gedrag van de spelers heeft op kinderen, is niet makkelijk te zeggen, zegt Neve. Het is afhankelijk van meerdere factoren, maar kinderen kunnen er een verkeerd beeld aan overhouden of denken dat het normaal gedrag is, en in het ergste geval dingen overnemen.

Ouders en bijvoorbeeld leraren kunnen wel een belangrijke rol spelen in hoe het uitpakt. "Ga het gesprek over voorvallen als dit aan. Wat vinden ze ervan? Bespreek dat dit niet is hoe je met elkaar om hoort te gaan en bespreek hoe het in hun eigen sporten gaat. Dat kan helpen."

Normaliseren van agressie

Kinderen leren meer van wat ze te zien krijgen, dan van wat ze verteld wordt. En het is belangrijk dat het niet te vaak voorkomt. Hoe vaker ze agressief gedrag zien in combinatie met bijvoorbeeld sport, hoe sneller het genormaliseerd wordt.

Volgens Neve kan het gevolg dan zijn dat ze het gedrag van hun idolen overnemen of ander gedrag tonen dat we ook niet willen zien, zoals het uitschelden van scheidsrechters of het uitdelen van harde tackles. "Het vertonen van positief gedrag zoals respectvol omgaan met een ander kan dat juist weer tegengaan."