Gewonden van steekincident tbs-kliniek in Balkbrug uit het ziekenhuis

In de kliniek stak een patiënt in op meerdere personeelsleden. Een vrouwelijke medewerker overleed, twee andere vrouwelijke personeelsleden raakten gewond. Na het incident sloot de dader zich op in een aparte ruimte en probeerde daar brand te stichten.

Het vuur werd door de sprinklers snel gedoofd. De dader heeft zich daarna in diezelfde ruimte van het leven beroofd met het mes waarmee hij de medewerkers had aangevallen. Over het motief is nog niets bekendgemaakt.

Professionele hulp

De impact van de gebeurtenis is enorm, geeft Hanny van Geffen, algemeen directeur van Veldzicht, aan. "Onze zorg gaat nu uit naar onze collega's en patiënten. Wij zijn allen aangedaan door hetgeen is gebeurd. Wij proberen met elkaar deze vreselijke gebeurtenis een plek te geven. Hiervoor is professionele begeleiding beschikbaar."

Vanochtend was er een emotionele en drukbezochte bijeenkomst voor het personeel van Veldzicht.