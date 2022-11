Adriaan zou maar 3 jaar oud worden maar is nu 50: 'Ik pak alles wat ik krijg'

Zover is het nog niet. En dus richt Adriaan zijn aandacht en liefde op zijn jongste vrijwilligersproject: de stichting DOVIE die hij in 2019 oprichtte.

DOVIE staat voor 'drempelloos op vakantie in Engeland'. De authentieke oude Britse telefooncel in zijn achtertuin gaf het al een beetje weg; Adriaan is wild van Engeland. "Als kind al. Zon, zee en strand zit er niet echt in als je in een elektrische rolstoel zit. Maar de landschappen en overblijfselen uit de oudheid in Engeland kan ik heel goed beleven vanuit mijn rolstoel."

Tandenborstel en onderbroeken

Heel vaak reisde hij al die kant op, met een bus die afgeladen vol zat met alle hulpmiddelen waar hij niet zonder kan. "Mijn mobiele tillift, bedverhoger, douchebrancard, noem het maar op, de hele rataplan moest altijd mee. Ik dacht vaak: wat zou het toch fijn zijn als ik kon vertrekken met alleen mijn tandenborstel en wat onderbroeken."

Die wens – een onbezorgde comfortabele vakantie voor hemzelf en anderen met een beperking in een compleet aangepast huis, werd het vertrekpunt voor DOVIE. In Ropley, in het zuiden van Engeland, bleek een Britse stichting precies zo'n vakantiehuis al te hebben. "We – DOVIE heeft inmiddels 25 vrijwilligers - hebben contact gezocht en werken nu nauw samen met die Engelse organisatie."