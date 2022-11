Defensie onderzoekt actie klimaatactivisten op Schiphol

De groep klimaatactivisten van Extinction Rebellion en Greenpeace voerde zaterdag actie op Schiphol-Oost, een deel van de luchthaven waar privévliegtuigen staan. De actievoerders zaagden met een slijptol een hek door en gingen op fietsen en lopend het terrein op. Ze blokkeerden de privévliegtuigen.

Er werden zo'n driehonderd mensen aangehouden.

Vrij eenvoudig

Dat het de actievoerders schijnbaar vrij eenvoudig lukte om op de luchthaven te komen is 'geen gevolg van onderbezetting bij de marechaussee op de luchthaven', verklaarde Van der Maat. Schiphol is verantwoordelijk voor de beveiliging. Bij incidenten komt de marechaussee, die onder Defensie valt, in actie.