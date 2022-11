Kritisch geluid niet welkom tijdens klimaattop, Egypte pakt activisten hard aan

Op verschillende plekken in hoofdstad Cairo controleert de politie afgelopen weken telefoons van activisten of toevallige voorbijgangers. Wie zich op sociale media of via berichtenapps kritisch uitlaat over de regering, of video’s verspreidt die oproepen tot protest, kan gearresteerd worden.

Verbod op demonstratie

Een Indiase klimaatdemonstrant die op straat een protestbord toonde werd razendsnel gearresteerd. “In een land waar demonstreren verboden is en waar je voor een kritische Facebookpost al de gevangenis in kunt gaan, kan je demonstreren voor het klimaat nooit los zien van actievoeren voor mensenrechten”, zegt verslaggever Pepijn Nagtzaam, die in Cairo sprak met Abdallah.