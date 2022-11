Ondernemingsraad Tweede Kamer wil dat onderzoek naar Arib doorgaat

Volgens hem leidt het gedoe in de Kamer over het wel of niet doorgaan van dit onderzoek tot grote onrust onder het ambtelijk personeel van de Tweede Kamer. "We zijn bestookt met telefoontjes en emails met de vraag invloed uit te oefenen om het onderzoek door te zetten."

Discussie

Over het onderzoek ontstond discussie omdat een deel van de partijen er vanaf wil. Ook vindt een aantal Kamerleden dat het dagelijks bestuur van de Kamer, het presidium, onzorgvuldig is geweest bij het verlenen van de opdracht aan bureau Hoffmann.

Zo zou het presidium ook onderwerp van het onderzoek moeten zijn en daarom niet tegelijk opdrachtgever. Maar volgens OR-voorzitter Meerts wordt het onderzoek nu politiek gemaakt terwijl het zou moeten gaan over de inhoud van twee anonieme brieven en dat betreft de omgang met de ambtenaren.

Het onderzoek heeft maar één doel, vindt Meerts, namelijk de stijl van leidinggeven van Arib als Kamervoorzitter. "Waar het de OR om gaat is haar omgang met ambtenaren. Voor een groot aantal van hen was ze een ramp. Ze had een heel autoritaire manier van leidinggeven. Daar moet het onderzoek over gaan."