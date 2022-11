Als jij niet wilt kijken, maar je kind wel: het WK verdeelt woonkamers

Eigen keuze

Het is belangrijk om je normen en waarden met je kind te delen, maar volgens pedagoog Van der Wal moet je je kind daarna wel de ruimte bieden om een eigen keuze te maken. "De televisie blijft bij jou thuis misschien uit, maar keur het niet af als je kind besluit om de wedstrijd ergens anders te gaan kijken. Dat betekent ook dat je bij thuiskomst niet meteen vraagt of hij of zij toevallig nog aan die duizenden doden heeft gedacht. Vraag gewoon of het een gezellige avond was."

Kortom: veroordeel niet, maar blijf erover in gesprek. Dat er dit WK zoveel over de misstanden gepraat wordt, stemt sportfilosoof Meeuwsen hoopvol voor de toekomst. "Toen het WK tien jaar geleden werd toegekend aan Qatar ging het vooral over de warmte, nu gaat het over de misstanden. En dat zal de komende weken niet minder worden, want er zullen nog een hoop ongemakkelijke kwesties volgen."

Netflix

Of de zoon van Vermij het Nederlands elftal buitenshuis zal gaan toejuichen, is nog niet besloten. "Daar zullen we nog een paar gesprekken over moeten voeren", zegt vader. Maar één ding is zeker: in huize Vermij blijft de tv dit WK uit. Of nou ja, uit… "Er is vast wel een goede serie op Netflix."