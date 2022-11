Historische stap: kabinet gaat excuses maken voor slavernijverleden

'Excuses voor slavernijverleden zijn historisch'

"Dit wordt een historische stap van het kabinet", zegt politiek verslaggever Fons Lambie. "De afgelopen jaren is het denken in Den Haag veranderd. Vanuit coalitiepartijen D66 en ChristenUnie is in 2020 gezegd: we moeten die stap zetten. De afgelopen jaren is daar langzaam naartoe gewerkt. Je ziet dat een heleboel ministers en staatssecretarissen, ook premier Rutte, zich erin hebben verdiept. Kabinetsleden hebben gesprekken gevoerd, zijn direct geconfronteerd met de mensen die nog worstelen met de gevolgen van de excessen van ruim honderd jaar geleden. Ook het verhaal van minister Weerwind van Rechtsbescherming heeft indruk gemaakt. Zijn voorouders waren tot slaaf gemaakt. Dat komt meer binnen dan in de geschiedenisboekjes of een tentoonstelling. Zo heeft de verandering in het kabinet plaatsgevonden. Iets wat tien jaar geleden nog politiek ondenkbaar leek, zal nu toch gebeuren."