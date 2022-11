VVD en D66 eisen dat landbouwminister uitspraken stikstof terugneemt

Die zou volgens hem in gebieden waar de natuur al goed hersteld is, ook best een paar jaar later kunnen, meldt Trouw.

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes schreef in zijn advies op 'vooralsnog' vast te houden aan 2030 voor halvering van de uitstoot, met twee meetmomenten in 2025 en 2028. De datum kan dan eventueel nog gewijzigd worden.

'Natuur moet herstellen'

Volgens Adema heeft Remkes de deadline daarmee 'sterk genuanceerd'.

"De voorwaarde blijft dat de natuur zich moet herstellen. Het moet duidelijk zijn: we zijn op de goede weg, maar we hebben het nog niet gehaald. Remkes zegt dat je niet dogmatisch moet zijn - dat het ook 2032, 2033 of 2034 mag worden. Ik was heel blij met die nuancering."