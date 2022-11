Grote asteroïde ontdekt die 'ooit de aarde kan raken'

Mocht het zover komen dat de aarde geraakt wordt, dan kan de impact volgens de onderzoekers zo groot zijn dat 'het leven zoals we dat kennen, verwoest wordt'.

De verwachting is dat er de komende twee jaar nog meer asteroïden gevonden worden in de buurt van de aarde. Maar voorlopig is er nog geen reden tot paniek: een mogelijke botsing vindt volgens de onderzoekers pas over een paar duizend jaar plaats.