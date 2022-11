Legendarische olifant Dida, 'koningin van Tsavo', overleden

De legendarische olifant Dida, ook wel bekend als de 'koningin van Tsavo', is door ouderdom om het leven gekomen. De olifant, die leefde in Kenia, is vermoedelijk tussen de 60 en 65 jaar oud geworden, de maximale levensverwachting voor olifanten in het wild. Ze zou de grootste vrouwelijke olifant van Afrika zijn geweest.

Dida was één van de beroemdste olifanten van Kenia. Haar enorme slagtanden maakten haar een bezienswaardigheid in het reservaat Tsavo East National Park. Vrouwelijke olifanten met grote slagtanden zijn zeldzaam. De Kenya Wildlife Service (KWS) laat op zijn Twitteraccount weten dat Dida haar kudde 'door veel seizoenen en uitdagende tijden' heeft geleid. 179 olifanten overleden Het afgelopen jaar zijn door de droogte in Oost-Afrika alleen al in Kenia 179 olifanten omgekomen. Natuurbeschermers zien dit als een tegenslag: in het bestrijden van stroperij, een belangrijke doodsoorzaak van olifanten, zou juist veel vooruitgang zijn geboekt. De KWS zegt dat stappen worden genomen om ervoor te zorgen dat de dieren niet omkomen door de dorst. Zo moet meer water worden geleid naar opgedroogde waterpannen en dammen.