Daling van aantal coronapatiënten in ziekenhuizen, ook minder besmettingen

De najaarsgolf zwakt hierdoor af. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt dat door 'opgebouwde immuniteit' door herhaalprikken en door mensen die nog antistoffen hebben na de zomergolf.

De herfstvakantie in het midden en zuiden van het land speelt volgens het RIVM geen rol, want ook in verpleeghuizen daalt het aantal gevallen, en de ouderen daar gaan over het algemeen niet op vakantie.

Snelste daling

Het RIVM registreerde in de afgelopen zeven dagen 12.311 positieve tests, 30 procent minder dan een week eerder. Dat betekent de snelste daling sinds begin augustus, twaalf weken geleden.

In de afgelopen week moesten 469 mensen vanwege hun coronaklachten in een ziekenhuis worden opgenomen, de laagste instroom in vijf weken tijd. Vergeleken met de week ervoor daalde het aantal corona-opnames met bijna 32 procent.