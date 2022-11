Valse wolfspin wint snel terrein: 'Dat beest is een topverspreider'

In het zuiden van het land en in stedelijk gebied komt de valse wolfspin nog altijd het meest voor, omdat het daar vaak net wat warmer en behaaglijker voor hem is. "Maar hij rukt ook op naar andere delen", voorspelt Van Helsdingen. "Hij gaat zich nog wel gelijkmatiger verspreiden over het land, vermoed ik. Hij kan best weleens net zo algemeen worden als de kruisspin."

Tussen de groente

De eerste meldingen van het diertje in ons land kwamen al in 2007, vertelt bioloog Jinze Noordijk. "Er zat er eentje tussen de groente in een supermarkt. Het is een spinnensoort uit het zuiden van Europa, die duidelijk via transporten is aangevoerd en hier nu goed kan overleven."

Wen er maar aan. Want verdwijnen doet de wolfspin niet meer. En dat heeft alles te maken met klimaatverandering. "Hij vriest 's winters niet meer dood. Als het hier al vriest, is dat maar kort. Sommige exemplaren vriezen dan dood. De meer resistente soortgenoten overleven. Die resistentie geven zij dan via de genen weer door aan hun nageslacht. Uiteindelijk heb je hier dan allemaal valse wolfspinnen die bij lagere temperaturen overleven", vertelt Van Helsdingen.