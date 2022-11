Aanvaller Paul Pelosi wilde Nancy 'haar knieën breken'

De openbaar aanklager in San Francisco maakte later op de dag bekend hem op grond van Californisch recht óók voor poging tot moord te willen vervolgen. Daarop staat een gevangenisstraf van 13 jaar tot levenslang.

Schedelfractuur

De man viel het huis van Pelosi in San Francisco binnen en was op zoek naar de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zij was niet thuis, maar haar man wel. Paul Pelosi werd aangevallen met een hamer en is geopereerd aan een schedelfractuur. Het gaat alweer beter met hem.