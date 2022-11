Veel schaamte bij slachtoffers van onlinefraude: 'Vertrouwen in jezelf kwijt'

Volgens Nando realiseren veel mensen niet wat slachtoffers van onlinefraude meemaken en welke impact de situatie op hen kan hebben. "Het veroorzaakt veel persoonlijk leed. Het is zo vals en gemeen en je raakt alle vertrouwen kwijt in jezelf. Mensen kunnen de donkerste gedachten krijgen."

Gelukkig kregen Nando en zijn vader ook veel positieve reacties en daardoor wil Nando benadrukken hoe belangrijk het is dat mensen hun verhaal delen.

Hij stelt dat er vooral behoefte is aan steun en de schaamte kan afnemen wanneer je ziet dat het ook bij anderen is gebeurd. "Je realiseert je dan ook dat je niet per se zelf dom was of naïef. Het naar buiten brengen van ons verhaal heeft veel geholpen, waardoor mijn vader ook geleerd heeft hoe hij om kon gaan met de situatie."

Negatieve reacties omgeving

Slachtoffers van onlineoplichting delen volgens het onderzoek van Ipsos niet snel hun verhaal. Ze zijn namelijk vaak bang dat anderen denken dat het hun eigen schuld is.

Roy Heerkens, woordvoerder van Slachtofferhulp Nederland, vertelt aan RTL Nieuws dat er bij deze slachtoffers veel gevoelens van schuld en schaamte heersen. "Dat heeft te maken met de manier waarop hun omgeving hierop reageert. Hoe kun je nou zo stom zijn? Daar trap je toch niet in? Het geeft de slachtoffers het gevoel alsof zij zelf een aandeel hebben gehad in de fraude."