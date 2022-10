Scholieren na dood Dani (14) individueel begeleid: 'Zoiets heftigs heeft heel veel impact'

Bij ongeveer 80 procent van de mensen verminderen die stressreacties binnen zes weken. "Als je er dicht op hebt gestaan, blijft dat je hele leven bij je. Maar de meeste mensen zijn heel veerkrachtig en vinden vrij snel een weg om ermee om te gaan. Zij kunnen binnen zes weken weer normaal functioneren."

Behoorlijk ontregeld

Bij de twintig medewerkers en leerlingen die direct iets meekregen van de fatale steekpartij bij Oscar Romero, zal de komende weken goed in de gaten worden gehouden of ze klachten hebben en of die inderdaad ook minder worden. "De politie heeft deze mensen gesproken en gevraagd of wij contact mochten opnemen. Zo komen we dan vrij snel aan een lijst met mensen die we in de gaten kunnen houden."

Maar zo'n lijst via de politie is niet altijd compleet. "Belangrijk om te weten is dat mensen ons ook altijd zelf mogen bellen."

Heerkens vervolgt: "Soms hebben we één gesprek, soms zijn mensen echt behoorlijk ontregeld en bellen we de eerste weken misschien wel zes keer. Nemen de klachten in die periode niet af, dan verwijzen we naar de huisarts. Die kan beoordelen of een verwijzing naar een psycholoog nodig is."