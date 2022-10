Supportersclub Oranje heeft begrip voor fans die tegen betaling naar Qatar gaan

De voorzitter van de supportersvereniging zegt dat de vijftig fans als ambassadeur van Oranje in de Golfstaat zullen zijn en niet als ambassadeur van Qatar.

"Die supporters zijn al dertig tot veertig jaar Oranjesupporter en dat ze zich nu laten betalen om naar het toernooi te gaan, is niet zo vreemd. Het bezoeken van dit WK is voor de meeste fans onbetaalbaar. Bovendien willen die supporters in Qatar vooral een positief beeld van Oranje en de Oranjefans laten zien."