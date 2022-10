Verdriet om bij school doodgestoken Dani (14): 'Lieve, respectvolle jongen'

Burgemeester: 'Niet te bevatten'

Dani woonde in Westwoud, een dorpje op een kleine tien kilometer afstand van Hoorn. Burgemeester Michiel Pijl liet gisteren weten aangeslagen en verdrietig te zijn door het nieuws. "Dit zinloos geweld is niet te bevatten. Mijn gedachten zijn bij de nabestaanden, vrienden en iedereen die dit raakt. Ik heb de familie gecondoleerd met dit vreselijke verlies. Ook in onze dorpsgemeenschap komt dit hard aan. We willen eenieder die daar behoefte aan heeft, bijstaan in deze moeilijke tijd."

Ook burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn, waar Dani dus op school zat, laat weten aangeslagen te zijn. "Dit vreselijke bericht is hard aangekomen. Dit maakt een onuitwisbare indruk op de leerlingen en leerkrachten. Wij staan ze dan ook bij met datgene waar zij behoefte aan hebben."