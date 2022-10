Dit wordt het grootste cruiseschip ter wereld, maar écht duurzaam is 'ie niet

Toerismedeskundige Goof Lukken van Breda University of Applied Sciences vertelt: "Er is een in de toeristische sector een trend van groot, groter, grootst. Bij resorts, met name in Azië, zie je dat ook. Die hebben waterparken, theaters en attractieparken op het terrein. Dit schip is de varende versie van zo'n park."

Vooral Amerikanen

Lukken omschrijft: "Je checkt in, pakt in je hut je koffer uit. En vanaf dat moment reist een compleet vakantiepark met je mee langs allerlei verschillende plekken waar je van boord kan om ze te bezichtigen."

Icon of the Seas zal vooral voor Amerikaanse gezinnen met een goedgevulde portemonnee aantrekkelijk zijn. Verdwaalde Nederlanders zullen vast ooit aan boord stappen: "Maar die gaan hier niet massaal voor naar Amerika vliegen, om in Florida op te stappen. Sowieso is in Amerika meer een cruisecultuur."