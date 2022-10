Op kinderkamp in de gevangenis: 'Leuk om even bij papa te zijn'

Knutselen, tekenen, samen sporten. Vier op een rij spelen. Als je vader in de gevangenis zit, is het nog lang niet vanzelfsprekend om die activiteiten samen te doen. In de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein is daarom deze week een herfstkamp georganiseerd door Stichting Exodus Nederland, in samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Zonder handboeien

Gedetineerde vaders krijgen hier de kans samen met hun kinderen creatief bezig te zijn. Om hun band te versterken. In drie dagen – in de herfstvakantie – brengen de kinderen tijd door met hun vader. Woensdag was de eerste dag van het kamp. Binnen de gevangenismuren dus, in een gymzaal. Zonder handboeien.

Aan de muren hangen tekeningen van de kinderen en daardoor zou je niet zeggen dat je in een gevangenis bent. En dat is misschien maar goed ook, want deze dagen worden georganiseerd vanuit de gedachte dat het kind een leuke dag met zijn of haar vader beleeft.

Even een moment waarin zowel vader als kind niet herinnerd wordt aan het feit dat de vader, ergens ver weg, in de gevangenis zit.