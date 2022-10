Twee grote branden in Noord-Holland, mogelijk asbest vrijgekomen

De brandweer in Noord-Holland had de handen vanavond vol aan twee incidenten in de regio. Bij een bloembollenbedrijf in Den Helder brak aan het begin van de avond een zeer grote brand uit. Later werd ook alarm geslagen toen de vlammen uit een loods met caravans en campers in Heerhugowaard sloegen.

Op het moment dat de brand uitbrak bij bloembollenbedrijf Brouwer in Den Helder, waren zo'n dertig medewerkers in het gebouw aanwezig. Zij konden allemaal op tijd buiten komen, niemand raakte gewond. 'Asbestverdacht' materiaal In drie loodsen van het bedrijf greep het vuur om zich heen. Op foto's is te zien hoe vlammen metershoog uit het dak sloegen en een enorme zwarte rookpluim opsteeg. Vanwege die rook werd een NL-alert afgegeven. De Veiligheidsregio laat weten dat er 'asbestverdacht materiaal' is vrijgekomen. Er wordt onderzocht of het daadwerkelijk om asbest gaat. De deeltjes zijn door heel Den Helder verspreid. Iets na 23.00 uur werd het sein 'brand meester' gegeven. Wel werd er daarna nog volop nageblust. Iets voor 20.30 uur meldde de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord dat ook een grote uitslaande brand woedde in Heerhugowaard. Het ging daar om vier geschakelde loodsen, waarin dus campers en caravans stonden. Die brandden volledig uit. "De focus van de brandweer ligt op het behoud van de aangrenzende woningen", schreef de Veiligheidsregio iets na 23.00 uur.