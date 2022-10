Naoufel (6) weken na ernstige aanrijding weer thuis: 'Een wonder van God'

Nu, drieënhalve week later, spreekt Tarik van een 'wonder van God'. Vorige week vrijdag mocht Naoufel naar huis. "We zijn heel erg blij. En hij zelf ook. Hij vindt het fijn om weer in zijn eigen omgeving te zijn, bij zijn eigen gezin."

Vertrouwen

Naoufel is nog niet de oude. Het is nog altijd de vraag of hij dat ooit weer helemaal wordt. "Uit een MRI-scan is gebleken dat hij hersenschade heeft opgelopen. We weten niet wat hij daaraan overhoudt." Maar Tarik heeft vertrouwen: "Het gaat goed met hem. Hij praat weer. Zijn motoriek is ook weer helemaal normaal. Hij moet wel nog revalideren, voor zijn geheugen vooral."