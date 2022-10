Vissers uit Urk redden uitgeputte kajakker van boei uit het Kanaal

Vissers uit Urk hebben vanochtend een Engelse kajakker gered uit het Kanaal. Hij dreef op een lichtboei in het water en werd per toeval ontdekt door de bemanning van kotter Madeleine. Hij zou zo'n twee dagen in het water hebben gelegen.

Kapitein Teunis de Boer vertelt tegen de NOS dat hij bezig was met het invullen van zijn elektronische logboek toen hij iets zag bewegen op een boei in het Nauw van Calais. "Ik pakte mijn verrekijker en zag iemand in een zwembroek op die boei, die als een gek heen en weer zwiepte." Zeewier gegeten De Brit werd aan boord van de Madeleine gehesen. Hij zou aan de kapitein verteld hebben dat hij, om te overleven, mossels van de boei had geschraapt en krabbetjes en zeewier had gegeten. Op onderstaand filmpje is te zien hoe de drenkeling met een helikopter na de reddingsactie weer van boord van de Madeleine werd getakeld nadat de kustwacht was ingeschakeld. Op de ic De kajakker zou zijn overgebracht naar de intensivecareafdeling van een ziekenhuis in Frankrijk. Autoriteiten zouden geschat hebben dat de man 48 uur heeft doorgebracht op de boei in het water.